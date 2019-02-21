Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:55, 21 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 февраля.

21 февраля – Международный день родного языка.

21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.

11.00 – состоится заседание Законодательного Собрания РК.

11.00 – на Кургане пройдет республиканская зимняя спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

14.00 – в Центре воинской славы на пр. Ленина, 2 состоится встреча Ирины Мирошник с матерями погибших во время локальных войн солдат, посвященная 30-летию со Дня вывода советских войск из Афганистана.

14.00 – в бассейне "H2O" на ул. Хейкконена, 37 пройдут межмуниципальные спортивные соревнования по плаванию "Открытое первенство МУ СШОР №3".

14.30 – в МЧС Карелии на ул. Правды, 25а состоится заседание межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости.

15.00 – в точке кипения на пр. Ленина, 31 пройдет семинар, посвященный старту проекта "Молодежный ЭКО Кубок".

16.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Г. Титова, 3 презентуют книжные новинки "Книжная мельница".

16.00 – в Национальной библиотеке РК состоится творческая встреча с поэтом Виктором Дукальтетенко.

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
14.02.2019, 17:01
Стала известна схема действий крупного картеля в Карелии
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
14.02.2019, 21:05
Назван самый бедный регион России

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 10
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 2
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 19
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 15
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

18.02.2019 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
18.02.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»