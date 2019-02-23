Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 23 февраля.
23 февраля – День защитника Отечества.
21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.
22-24 февраля – пройдут IV Зимние Полонийные Игры Северо-Западного региона России.
8.30 – на Кургане пройдет Лыжный марафон KareliaSkiFest.
10.00 – в СК "ФОК" на ул. Ключевая, 10 состоится республиканский турнир по самбо среди допризывной молодежи.
10.00 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет межрегиональный молодежный сбор лидерских активов МАСОК.nеt.
10.30 – на Кургане пройдет III фестиваль лыжных видов спорта Karelia Ski Fest 2019. Марш малышей. (11.00 – старт участников марафона).
11.00 – на пл. Ленина состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь".
11.00 – в Сортавале на конькобежном стадионе пройдет чемпионат и первенство Карелии по конькобежному спорту памяти В. Лисунова.
15.00 – в Сортавальском районе на озере Айранне пройдет международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии".
17.30 – на Онежской набережной в створе пр. Ленина состоится флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества.
18.00 – на Онежской набережной прогремит праздничный фейерверк "Салют мужеству!".
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