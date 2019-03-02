"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 марта.

1-15 марта – в детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а пройдет фотовыставка благотворительного фонда "Память поколений" – "Герои России, какими их не видел никто".

1-3 марта – в 8.30 в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоятся соревнования по художественной гимнастике "Кижанка". 8.30 – регистрация. 9.00 – старт.

9.00 – в Сортавальском, Лахденпохском, Питкяранском районах пройдет этап Кубка России, Кубок Республики Карелия, региональные соревнования по ралли "Яккима". Торжественное открытие в 8.45 на Рыночной площади в Лахденпохья.

9.40 – у мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится 27-й агитационный патриотический пробег, посвященный Дню защитника Отечества.

10.15 – на Кургане пройдет 50-й народный лыжный праздник Карелии. Открытие соревнований. В 10.30 – начало.

11.00 – на Онежской набережной состоится XVIII Кубок телеканала "Охотник и рыболов" (старт в 10.00, официальное открытие в 11.00).

11.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 пройдет открытый городской фестиваль скрипичной и виолончельной музыки "Волшебные струны".

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.