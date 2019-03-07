"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 7 марта.

5-9 марта – на набережной Онежского озера состоится открытый чемпионат и первенство России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубок Карелии по сноукайтингу, марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019". Старт у отеля "Космос". 6-8 марта – начало соревнований в 7.00.

12.00 – в детском саду №21 на ул. Московской, 6а состоится торжественное открытие городского конкурса "Педагог года – 2019" в номинации "Воспитатель".

14.00 – в молодежном иннопарке ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет "Диалог на равных" с участницей музыкального проекта "Голос" Дарьей Гроссман.