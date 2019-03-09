"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 марта.

09.30–16.00. Фестиваль зимней рыбной ловли. Беломорск, акватория рыбного порта, "Морошковая поляна".

10.00. Чемпионат и Первенство республики Карелия по киокусинкай (синкекусинкай-кумитэ) среди взрослых, юношей, юниоров 12-17 лет. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.7, ВСЦ "Акватика".

14.15. Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике, посвященный Международному Женскому дню, Открытое Первенство республики Карелия по фитнес-аэробике среди юношей и девушек 8-10 лет. ул. Пограничная, 50, ДС "Корал".

9–10 марта. Театр кукол республики Карелия. Гастроли Театра кукол "Бродячая собачка" (г. Санкт-Петербург).

9-10 марта. Чемпионат и Первенство СЗФО по смешанным боевым единоборствам (ММА). Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 10, "Физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой", универсальный зал. 09 марта - начало соревнований в 11:00, открытие в 12:00. 10 марта - начало соревнований в 15:00.

9 - 10 марта. Чемпионат и Первенство СЗФО и ЦФО по фитнес-аэробике (аэробика, степ, хип-хоп). ул. Пограничная, 50, ДС "Корал". 09 марта - начало соревнований в 10:30. 10 марта - начало соревнований в 09:30, открытие в 15:30.

9- 10 марта. Региональные соревнования по легкой атлетике. Петрозаводск, ул. Герцена, 1, РСК "Спартак". 09 марта - начало соревнований в 15:00, открытие в 16:00. 10 марта - начало соревнований в 12:00.

18.00. ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Весенний фестиваль команд КВН