"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 26 марта.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд.



26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

26-29 марта – рабочая поездка заместителя секретаря Совбеза Р.Г. Нургалиева в Республику Карелия.

26 марта – рабочая поездка Р.Г. Нургалиева в Лоухский район.

9.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание Антинаркотической комиссии под председательством Артура Парфенчикова.

14.30 – в правительстве состоится заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Артуре Парфенчикове.

16.00 – на ул. Варламова (напротив Собора А. Невского) глава Карелии примет участие в церемонии закладки первого камня под строительство детской офтальмологической клиники.

17.00 – на наб. Варкауса, 1Б глава Карелии посетит Офтальмологический центр Карелии.