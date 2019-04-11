"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 11 апреля.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

10.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание, где рассмотрят вопросы:

- О социально-экономическом положении Республики Карелия по итогам 2018 года и задачах на 2019 год.

- Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Республики Карелия за 2018 год.

11.00 - на Мемориальном кладбище "Пески" состоится митинг "Память сердца", посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

13.30 - в Музее жертв фашизма им. М. Кольбе на пр. Комсомольский, 1А пройдет научно-практическая конференция "Во имя мира" (КРОО бывших малолетних узников концлагерей уничтожения в Германии).

14.15 – в малом зале Заксобрания пройдет Комитет по природным ресурсам и экологии, где парламентарии обсудят готовность Карелии к пожароопасному сезону 2019 года.