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Новости. Общество
07:55, 12 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 12 апреля.

День российской космонавтики.

В Карелию с рабочим визитом приедет полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

10.00 – в малом зале Заксобрания Карелии продет Комитет по экономической политике. Парламентарии рассмотрят в окончательном чтении Законопроект о расширении списка молодых специалистов, имеющих право получить земельные участки на сел, также обсудят законодательную инициативу по лицензированию услуг стирки белья для нужд медицинских организаций и реализацию закона о предоставлении земельных участков на селе для молодых специалистов.

11.30 – в малом зале Законодательного собрания Карелии состоится Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.
В ходе заседания рассмотрят вопрос о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы

14.30 – в Заксобрании Карелии пройдет секция "Парламентаризм в России и Карелии: история и современность", посвященной 25-летию парламентаризма в Карелии, в рамках 71-й студенческой научно-практической конференции ПетрГУ.

14.30 - в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 подведут итоги городского конкурса чтецов "Мой язык – моя Родина".

15.00 - в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится Республиканский фестиваль школьных хоровых коллективов "Россия – Родина моя!".

16.00 - в Центре молодежи на пр. А.Невского 55 пройдет акция "Танцуй и будь здоров!" - танцевальный массовый мастер-класс от городских коллективов.

19.00 - в Петровском дворце на ул. Красная, 8 состоится концерт ансамбля "Созвездие" - "Там, где рождаются звезды".

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