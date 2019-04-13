"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 13 апреля.

10.00 – на аэродроме "Пески" в рамках Открытого регионального фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Онего-Техно" пройдут городские соревнования по ракетомодельному спорту.

11.00 - на набережной Петрозаводска Школа бега RUNSTART и МУ "СШОР № 3" устраивают фан-забег для всех любителей здорового образа жизни в честь Дня космонавтики и по случаю начала бегового сезона в Карелии.

11.00 - в Соломенском парке пройдет акция "Выходные в любимом парке" (сбор – у памятника).

11.00 - в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 пройдет подведение итогов XIX городского фестиваля школьных и дошкольных театров "Театральные ладушки-2019".

12.00 - в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринская, 5 пройдет День открытых дверей.

14.00 – в Державинском лицее на ул. Чернышевского, 14А состоится Международная акция "Тотальный диктант" для всех желающих.

15.00 - в Национальной библиотеке Республики Карелия откроется персональная выставка Жанны Свиридниковой "Море цветов".