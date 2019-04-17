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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 17 апреля.
10.00 – в Олонецкой национальной библиотеке на ул. Урицкого, 2а пройдет детский республиканский конкурс чтецов на карельском, вепсском и финском языках.
15.00 – в Карельском колледже культуры и искусств состоится гала-концерт Республиканского фестиваля творчества студентов средних профессиональных образовательных организаций Республики Карелия "Студенческая весна – 2019".
15.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А пройдет первенство СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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