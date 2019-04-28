"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 28 апреля.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

28 апреля–31 мая – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А пройдет выставка работ Валентины и Сергея Чинёновых, посвящённая истории Петрозаводска "Ровесник Северной Пальмиры".

9.00 – на стадионе "Юность" состоится международный турнир среди ветеранов, посвящённый памяти футболистов команды "Онежец".

10.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет межрегиональный конкурс по спортивным бальным танцам "Танцевальный марафон", посвящённый Всемирному дню танца. Первенство и Гран-при Федерации танцевального спорта РК.

11.00 – на стадионе "Юность" состоится парад открытия ежегодных массовых легкоатлетических соревнований (забеги) памяти Валентина и Олега Котляревских.

15.00 – в Петрозаводском лесотехническом техникуме на ул. Калинина, 41 пройдет II фестиваль социальных танцев коллективов и исполнителей зрелого возраста.

16.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится праздничный концерт, посвящённый 45-летию Шуйского хора.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.