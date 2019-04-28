Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:30, 28 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 28 апреля.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

28 апреля–31 мая – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А пройдет выставка работ Валентины и Сергея Чинёновых, посвящённая истории Петрозаводска "Ровесник Северной Пальмиры".

9.00 – на стадионе "Юность" состоится международный турнир среди ветеранов, посвящённый памяти футболистов команды "Онежец".

10.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет межрегиональный конкурс по спортивным бальным танцам "Танцевальный марафон", посвящённый Всемирному дню танца. Первенство и Гран-при Федерации танцевального спорта РК.

11.00 – на стадионе "Юность" состоится парад открытия ежегодных массовых легкоатлетических соревнований (забеги) памяти Валентина и Олега Котляревских.

15.00 – в Петрозаводском лесотехническом техникуме на ул. Калинина, 41 пройдет II фестиваль социальных танцев коллективов и исполнителей зрелого возраста.

16.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится праздничный концерт, посвящённый 45-летию Шуйского хора.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
25.04.2019, 21:30
Караулова разоткровенничалась об отношениях с Киркоровым

Аналитика

26.04.2019 13:48
Обществоведение
"Финский Петрозаводск – это уже ушедшая реальность" 12
Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Об "отложенном эффекте" 7
25.04.2019 10:26
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ на ТНТ-ОНЕГО
26.04.2019 10:07
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»