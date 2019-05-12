"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 12 мая.

09.00 – в Ледовом дворце в Кондопоге пройдет республиканский турнир по хоккею среди детских команд имени Е.Д. Мишакова.