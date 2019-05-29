"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 29 мая.

10.00 – состоится заседание правительства РК:



1. об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год и за I квартал 2019 года;

2. о проводимой работе по реализации региональных проектов "Демография" и "Здравоохранение";

3. о проводимых мероприятиях по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание в Республике Карелия.

14.00 – в Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 пройдет семинар "Особый читатель в библиотеке" (проводят специалисты Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих).