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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 14 июля.
12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.
13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.
14 июля – День рыбака.
11.30 – в филиале Национального музея РК "Марциальные воды" в Кондопожском районе пройдет традиционный праздник "Петров день".
12.00 – в п. Шокшезеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").
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