"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 14 июля.

12-14 июля – в Петрозаводском городском клубе любителей водного туризма на ул. Ригачина, 3 пройдет кубок по парусному спорту острова Суйсари.



13-14 июля в 11.00 на картодроме на ул. Лыжной состоится ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.



14 июля – День рыбака.



11.30 – в филиале Национального музея РК "Марциальные воды" в Кондопожском районе пройдет традиционный праздник "Петров день".



12.00 – в п. Шокшезеро состоится традиционный праздник вепсской культуры "Pühä päiväine" ("Праздник солнышка").