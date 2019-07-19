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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 19 июля
9.00 – в "Ялгоре" пройдет российский этап "ЯлгораRaceЭндуро".
15.00-16.00 – в отеле COSMOS на ул. Куйбышева, 26 состоится пресс-конференция о проведении международных соревнований по силовому экстриму SCL–Strongman Champion League "Богатыри мира".
17.00 – на стадионе "Спартак" состоится кубок России по футболу среди команд III дивизиона МРО "Северо-Запад" сезона 2019.
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