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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 14 сентября.
10.45 – на "Кургане" пройдет чемпионат и первенство Карелии по лыжероллерам . Начало в 11.00, награждение в 12.00 и в 13.45.
14.00 – на стадионе "Спартак" состоится всероссийская массовая акция "Я выбираю спорт".
14-15 сентября - на стадионе "Юность" пройдет международный культурно-спортивный фестиваль среди национально-культурных объединений "Кубок дружбы народов".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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