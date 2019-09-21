"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 21 сентября.

21 сентября - Международный день мира. День воинской славы России. День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

21-29 сентября – в Петрозаводске пройдет IX Международный Баренц Экологический Фильм Фестиваль.

21-29 сентября – состоится первенство ДЮСШ №4 по настольному теннису.

Открытие аллеи Энтузиастов, благоустроенной в рамках Программы поддержки местных инициатив к 100-летию Республики Карелия, и посадка зелёных насаждений (время уточняется).

9.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1 пройдет всероссийский день бега "Кросс нации – 2019" и "Цифровой забег", посвященный переходу Карелии на цифровое ТВ.

10.00 – в детсаду №20 "Лумикелло" состоится традиционный фольклорный праздник "Карельская ярмарка".

11.40 – официальная церемония открытия и "Цифровой забег", посвященный переходу Карелии на цифровое телевещание.

12.00 – в парке Беличий Остров пройдет молодежный субботник "Быстрее, чем белка!", приуроченный ко Всемирному дню чистоты.

15.45 – на стадионе "Спартак" состоится региональный турнир РК по футболу среди ветеранов.