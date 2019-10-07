"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 7 октября.

10.00 – в администрации Петрозаводска (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

14.00 – в Театре кукол Карелии пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Архангельского театра кукол.

15.30 – в Петрозаводске в "Семейном кафе" (ул. Кирова, 10) для участников проекта "Школа будущего бизнесмена" и "Инициативы перемен" (НФ "Новое образование") состоится практическое занятие "Первые шаги в бизнесе".