"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 22 октября.

10.15 – в Центре поморской культуры Беломорска пройдет VIII межрегиональная краеведческая конференция "Балагуровские чтения".



14.30 – в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 состоится муниципальный семинар "Система профориентационной работы МОУ "Лицей №40" в рамках деятельности Базовой площадки муниципальной системы образования ПГО "Академия профориентации".