"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 23 октября.

9.00 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится городской практико-ориентированный семинар "Эпоха человеческого развития, именуемая детством" в рамках проекта "Поддержка семей, имеющих детей".

10.00 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет конференция "Христианские ценности и научное познание как ресурсы развития общества".



11.00 – в селе Деревянное состоятся межрегиональные соревнования по парашютному спорту.



13.00 – в отеле "Космос" пройдет брифинг, посвященный проведению в Карелии федерального форума "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В брифинге принимет участие заместитель премьер-министра правительства РК по вопросам экономики Дмитрий Родионов.



15.00 – в Национальном театре РК состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника дорожного хозяйства.



16.00 – в турнирном шахматно-шашечном зале на ул. Дзержинского, 26 пройдут соревнования по шашкам в рамках I Спартакиады среди сотрудников общеобразовательных организаций Петрозаводска.