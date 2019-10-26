"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 26 октября.

26-31 октября – в кинотеатре "Премьер" пройдет неделя кино Финляндии.



10.00 – в ФОКе на ул Ключевой, 10 состоится республиканский осенний фестиваль по флорболу для детей 6-10 лет.

16.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет концерт клуба авторской песни "Апрель" "Воспоминания о …".

18.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится городской концерт учащихся Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.