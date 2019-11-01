"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 1 ноября.

1 ноября – День судебного пристава.



1-29 ноября – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4А пройдет выставка работ учащихся детской школы искусств имени М. Балакирева по мотивам эпоса "Калевала".



10.00 – в отеле Piter Inn на пл. Гагарина, 1 состоится совещание работников сферы физической культуры и спорта Карелии в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".



11.00 – в конференц-зале гостиницы "Питер Инн" пройдет республиканское совещание специалистов в сфере физической культуры и спорта.Регистрация в 10.00.

11.00 – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" откроется специализированный (профильный) лагерь "Техноград".

11.00 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул. Чапаева, 6а состоится международная просветительская акция "Большой этнографический диктант".



15.00 – в администрации Петрозаводска пройдет слет команд-участников экологической акции "Эко-кубок города Петрозаводска".

18.00 – на стадионе "Юность" состоится забег "Километр здоровья".