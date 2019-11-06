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Новости. Общество
07:55, 06 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 6 ноября.

5-6 ноября – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Костомукшу и Калевальский район.

5-8 ноября – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 пройдет 11 республиканский конкурс художественного слова и ораторского искусства "Глагол".

5-9 ноября – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится республиканский этнокультурный лагерь "Встреча юных на карельской земле". Открытие − 5 ноября в 12.00.

5-9 ноября – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" на ул. Крупской, 12 пройдут занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет "Лаборатория дополнительной реальности (AR) и криптографии".

10.00 – в Карельской государственной филармонии состоится форум "Мой бизнес".

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