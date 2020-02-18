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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 19 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 19 февраля.

19-28 февраля – во дворце творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 пройдет выставка, посвященная Дню защитника отечества.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится первая встреча из цикла "Карелия – наш общий дом" с руководителями национальных общественных организаций.

11.00 – в Национальной библиотеке РК откроется научная конференция "Краеведческие чтения". Время. События. Люди".

13.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное вручение ветеранам медалей 75-летия Победы.

15.00 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А состоится физико-математический квест "Умники и умницы" для обучающихся 8 классов.

15.00 – у мемориального комплекса "Вечный огонь" пройдет церемония возложения цветов в рамках патриотической акции "Беречь Отчизну – долг и честь!".

15.30 – в Национальном музее РК состоится встреча председателя Координационного совета международного союза общественных объединений ветеранов-пенсионеров генерал-полковника Александра Еремина с общественностью республики и представителями региональных и местных организаций и учреждений.

15.30 – на ул. Дзержинского, 26 пройдет чемпионат Карелии по шахматам среди мужчин и чемпионат среди женщин.

16.00 – в администрации Петрозаводска состоится комиссия по культурно-историческому наследию.

 

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