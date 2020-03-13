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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
08:30, 14 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 14 марта.

14-15 марта – состоится IX съезд карелов. Торжественное открытие с участием Артура Парфенчикова состоится 14 марта в 11.00 в Олонце на ул. Урицкого, 9. 

10.00 – на ул. Пушкинской, 7 пройдет чемпионат и первенство Карелии по всестилевому каратэ. 

10.30 – в спортивном комплексе "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится городской фестиваль катания на коньках для сотрудников дошкольных и общеобразовательных учреждений.

11.00 и 13.00 – в театре кукол РК пройдет премьера спектакля "Красная шапочка".

12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится отчётная программа студии моды "Традиции и современность".

15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет второй этап военно-спортивных соревнований "Кубок ДЮЦ".

16.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля "Karjala", посвященный памяти Виолы Мальми.

17.00 – в Национальном театре Карелии пройдет творческий вечер, посвященный юбилею народного артиста России П.Г. Микшиева

17.00 – в детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр, 4а состоится концерт "Навстречу VII Международному фестивалю-конкурсу юных пианистов "Мир и музыка. Россия и Польша".

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