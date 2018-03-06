"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду 7 марта.

В 10.00 на набережной Петрозаводска стартуют соревнования кайтеров.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска обсудят вопрос об установке арт-объекта "Я люблю Петрозаводск" на территории Центрального сквера.

В 11.00 Совет по содействию развитию гражданского общества и правам человека обсудит в правительстве Карелии процедуру наблюдения на выборах 18 марта.

В 12.10 в БСМП Петрозаводска передадут оборудование, приобретенного за счет средств резервного фонда президента РФ.

В 12.50 медицинское оборудование передадут в республиканский онкодиспансер.

В 14.00 мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится в администрации с матерями воинов, погибших в локальных войнах, и руководителями организаций, работающих в сфере патриотического воспитания населения.