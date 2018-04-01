"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 2 апреля.

Напоминаем, что в связи с предполагаемым резким ухудшением погодных условий, мэрия Петрозаводска попросила водителей, по возможности, не садиться за руль. 2 апреля ожидается снег, метель и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Если вы не хотите, чтобы день оказался испорченным, – воспользуйтесь общественным транспортом. Этим вы поможете дорожной технике быстрее справиться с надвигающимся снегопадом.

В 10.00 по традиции в большом зале городской администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 13.00 в Парке культуры и чтения (бывший "Детский мир" на ул. Дзержинского, 7) состоится открытие Международного дня детской книги: акция "Город читает детям".

В 15.00 в Родильном доме им. К.А. Гуткина (ул. Кирова, 15) пройдет 11-я акция Детской библиотеки Республики Карелия "Расти с книгой, малыш!".

В 16.00 в Детской музыкально-хоровой школе (Первомайский пр., 4 А) состоится Торжественное открытие фотовыставки по итогам VII городского фотографий "Жить на Севере не скучно!".

В 17.00 в зале заседаний Правительства РК состоится Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Участие в нем примет глава Карелии Артур Парфенчиков.

В 19.00 в Национальном театре Республики Карелия состоится церемония награждения лауреатов Высшей республиканской театральной премии "Онежская маска". Участие в награждении примет Артур Парфенчиков.

В 19.30 на стадионе "Юность" пройдет зимний турнир по футболу.