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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 5 апреля.
10.00 – В Медколледже Петрозаводска пройдет Коллегия министерства здравоохранения Карелии.
12.00 – Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
15.00 – Петрозаводский городской суд огласит приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.
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