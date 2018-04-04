"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 5 апреля.

10.00 – В Медколледже Петрозаводска пройдет Коллегия министерства здравоохранения Карелии.

12.00 – Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

15.00 – Петрозаводский городской суд огласит приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.