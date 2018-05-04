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Новости. Общество
20:00, 04 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 5 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в течение дня совершит рабочую поездку в Олонецкий район.

В 9 часов на стадионе "Спартак" в Петрозаводске откроется VII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра Владимира Петтая. Участниками соревнований станут более 300 ребят из Беломорска, Пудожа, Сегежи, Чупы, Костомукши, Сортавалы, Олонца, Кеми, Медвежьегорска, Мелиоративного, Суоярви и Кондопоги.

В 9.30 на стадионе "Юность" в Петрозаводске состоится открытие I этапа Кубка СЗФО России по пэйнтболу.

В 10 часов в карельской столице начнутся субботники. Запланировано проведение акций в Прибрежном парке, в сквере Города солнца и на Древлянке-8.

В 10 часов в Сегеже стартует "Кубок Дмитрича" – кубок по футболу среди любительских футбольных команд памяти Олега Мишенина. Участвуют команды из Петрозаводска, Беломорска, Сегежи, Костомукши, Кеми, Медвежьегорска, Надвоиц, Лоухи, а также гости из Твери.

В 14 часов в устье реки Лососинки на Онежской набережной в Петрозаводске сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести митинг.

В это же время в Олонце состоится торжественное открытие экологического фестиваля "Олония – гусиная страна". В программе  фестиваля, который будет идти два дня, – гусиные бега, водный праздник "Гонки на Олонке", концерт и другие мероприятия.

В 17 часов на сцене Национального театра Карелии начнется праздничная программа ансамбля "Кантеле", посвященная Дню Победы. Прозвучат песни военных лет, романсы, произведения советских композиторов, попурри на темы патриотических песен.

В 18 часов в актовом зале ПетрГУ начнется вечер памяти Владимира Петтая. В рамках мероприятия будут подведены итоги футбольного турнира, также состоится премьерный показ фильма памяти легендарного арбитра.  

В 23 часа в клубе Gudini начнется большой ночной концерт рэпера из Екатеринбурга Алексея Норкитовича, который больше известен под псевдонимом Леша Свик.

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