По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 29 мая.
10.00 – на площади Кирова в Петрозаводске состоится торжественная передача новой пожарной машины Кемскому подразделению пожарной охраны.
14.15 - в администрации Петрозаводска состоится комиссия по экономике и финансам.
Олонец с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Беглов.
С 29 по 31 мая в Петрозаводске пройдет летний фестиваль ГТО, открывающий детям возможность попасть в "Артек".
события, мероприятия, планы
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
25.05.2018, 11:42
21.05.2018, 10:29
22.05.2018, 13:04
23.05.2018, 09:19
Аналитика
Сегодня 14:25
Тема недели
КПРФ выступает против планов правительства России повысить возраст выхода на пенсию для жителей страны.
25.05.2018 13:31
23.05.2018 13:50
22.05.2018 16:24
Чтиво
Сегодня 10:27
Личное мнение
Наш постоянный автор Олег Реут в преддверии ЧМ размышляет о теории и смысле футбола.
21.05.2018 12:37
21.05.2018 11:18
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии