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В 9.00 на площади Кирова будет дан старт "Петрозаводскому марафону 2018".
В 10.00 в Кафедральном соборе Александра Невского состоится торжественное богослужение по случаю праздника Собора Карельских святых.
В 13.40 на стадионе "Юность" пройдет награждение участников "Петрозаводского марафона 2018".
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