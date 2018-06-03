Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:59, 03 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

По теме

ФОТО: Певица Нюша перестала стесняться беременности и показала всем округлившийся животик
03.06.18 21:40
ФОТО: Евгений Петросян сфотографировался с часами на руке за 2,5 миллиона рублей
03.06.18 20:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: трагедия в Беломорском районе, авто в Онего и тьма, накрывшая Петрозаводск
03.06.18 17:00
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 4 июня.

10.00. Администрация Петрозаводска, большой зал. Состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00. Зал заседаний Правительства Карелии. Состоится заседание Антинаркотической комиссии под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова.

12.00. Национальный музей Карелии. Пройдет церемония вручения главой республики Артуром Парфенчиковым государственных наград Российской Федерации и Республики Карелия.

По теме

ФОТО: Певица Нюша перестала стесняться беременности и показала всем округлившийся животик
03.06.18 21:40
ФОТО: Евгений Петросян сфотографировался с часами на руке за 2,5 миллиона рублей
03.06.18 20:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: трагедия в Беломорском районе, авто в Онего и тьма, накрывшая Петрозаводск
03.06.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека
28.05.2018, 21:30
ФОТО: Полностью голая 51-летняя певица в неубранной квартире (18+)
28.05.2018, 14:25
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

01.06.2018 15:07
Без политики
Радость до небес
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью" 4
01.06.2018 10:29
Просто плюнь! 5
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.06.2018 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»