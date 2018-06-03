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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 4 июня.
10.00. Администрация Петрозаводска, большой зал. Состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00. Зал заседаний Правительства Карелии. Состоится заседание Антинаркотической комиссии под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова.
12.00. Национальный музей Карелии. Пройдет церемония вручения главой республики Артуром Парфенчиковым государственных наград Российской Федерации и Республики Карелия.
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