"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 8 июня.

День Республики Карелия (празднование состоится 7 июля в Беломорске)

День социального работника

11.00 – пройдет церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь", посвященная Дню Республики Карелия.

14.15 - в администрации Петрозаводска, 201 каб, пройдет заседание градостроительного совета.

14.15 - в КарНЦ РАН на ул.Пушкинской, 11 состоится научно-практическая конференция с международным участием "Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов".

16.00 - в Музее ИЗО Карелии откроется выставка "Заблудиться в Карелии".

8-9 июня в 18.00 на малой сцене Национального театра РК пройдет предпремьерный показ спектакля "Машина едет к морю".

8-10 июня стартует Открытый чемпионат Карелии по спортивному эндуро на мотоциклах "Шустрая белка-2018": Трек "Пачка" (Суоярвское шоссе).