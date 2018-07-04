"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 5 июля.

10.00 - в Петрозаводском государственном университете на пр. Ленина, 33 откроется экономический форум "Диалог бизнеса и власти". В пленарном заседании экономического форума примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

До начала пленарного заседания, в 9.45, у актового зала ПетрГУ Артур Парфенчиков пообщается с журналистами.

14.00 – в Петрозаводске, в бильярдном клубе "12 футов" на ул. Кирова, 8б начнутся соревнований по бильярду в рамках республиканского фестиваля "Инваспорт на берегах Онего".

14.30 - в Петрозаводске на пр. Ленина,4 при участии главы Карелии откроется специализированный рыбный магазин карельских производителей.

16.00 - в Городском выставочном зале на пр.Ленина, 26 откроется выставка творческого объединения "Каменный остров" (г.Санкт-Петербург).

16.00 – в правительстве Карелии, в кабинете №25 под руководством заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник состоится заседание оргкомитета по подготовке к проведению гонок на собачьих упряжках "По земле Сампо".

18.15 – на стадионе "Юность" пройдет Чемпионат по футболу.