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Новости. Общество
20:00, 25 Июля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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10.00 - на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия.

15.00 – в Национальной библиотеке РК продолжат реализовывать проект "Литературный четверг": встреча "Гумилевы: отец и сын".

16.30 - в Национальном музее РК покажут фильм "Сказки о маме".

17.30 - в Национальном архиве РК на ул. Куйбышева, 6а состоится лекторий "Страницы прошлого": "О чем говорят фотографии" ко Дню фотографии.

21-29 июля – на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".
Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске пройдут 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).

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