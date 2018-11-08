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Новости. Общество
20:00, 08 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 9 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

9.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет эстафета педагогического мастерства "Учитель – учителю".

10.00 – в воинской части в Песках состоится военно-патриотическая программа "Два дня в армии".

11.00 – в шелтозерской школе в Прионежском районе пройдет межрегиональный музыкальный фестиваль вепсского фольклора "Pajokeraine" ("Песенный клубок").

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