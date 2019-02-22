"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 23 февраля.

23 февраля – День защитника Отечества.

21-24 февраля – в ПетрГУ, Петрозаводском музыкальном колледже и консерватории пройдет международный хоровой фестиваль имени Г.Э. Терацуянца.

22-24 февраля – пройдут IV Зимние Полонийные Игры Северо-Западного региона России.

8.30 – на Кургане пройдет Лыжный марафон KareliaSkiFest.



10.00 – в СК "ФОК" на ул. Ключевая, 10 состоится республиканский турнир по самбо среди допризывной молодежи.

10.00 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет межрегиональный молодежный сбор лидерских активов МАСОК.nеt.

10.30 – на Кургане пройдет III фестиваль лыжных видов спорта Karelia Ski Fest 2019. Марш малышей. (11.00 – старт участников марафона).

11.00 – на пл. Ленина состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь".

11.00 – в Сортавале на конькобежном стадионе пройдет чемпионат и первенство Карелии по конькобежному спорту памяти В. Лисунова.

15.00 – в Сортавальском районе на озере Айранне пройдет международный фестиваль "Зимний драйв в Карелии".

17.30 – на Онежской набережной в створе пр. Ленина состоится флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества.

18.00 – на Онежской набережной прогремит праздничный фейерверк "Салют мужеству!".