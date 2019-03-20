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Новости. Общество
20:00, 20 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 марта.

21 марта – Всемирный день поэзии.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

8.00-18.00 – на площади Кирова пройдут соревнования подразделений ГУ МЧС РФ по Карелии.

10.00-13.00 – на пр. Ленина, 19 состоится заседание правительства РК:

- о мерах по реализации в РК послания президента РФ к Федеральному Собранию;

- о создании предприятий в монопрофильных муниципальных образованиях РК, принимаемых мерах по улучшению в них социально-экономического положения населения, а также созданию ТОСЭР в моногородах, привлечению в них резидентов и созданию производств;

- об основных итогах работы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в 2018 году и планах на 2019 год;

- о готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод весной 2019 года.

14.00 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21а состоится городская игра по финскому языку для 7 классов "Путешествие в страну тысячи озер".

14.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет заседание коллегии Министерства образования РК.

 

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