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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 1 июля.
1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий.
С понедельника глава Петрозаводска Ирина Мирошник уходит в отпуск.
10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
15.00 Территория ПМУП "Городской транспорт" (ул. Московская, 14). Встреча начальника управления городского хозяйства и транспорта А.А Бекелева с журналистами, посвящённая внедрению онлайн-касс в троллейбусах.
18.00. Стадион "Юность". Пятый фестиваль городского бега "Километр здоровья": https://vk.com/km_health.
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