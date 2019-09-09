"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 10 сентября.

9.30 – состоится посадка деревьев с актёрами "Киномая" на Шидловском бульваре.

11.00 – в доме спорта "Коралл" на ул. Пограничной, 50 пройдет

республиканский фестиваль по художественной гимнастике "Жемчужины Карелии".



14.00 – на стадионе "Юность" состоится торжественная церемония открытия международных соревнований кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ.



17.00 – в районе пересечения ул. Ровио и Комсомольского пр. пройдет торжественное открытие памятного знака, посвященного 100-летию комсомола.