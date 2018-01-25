"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 26 января.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу будет работать в Лахденпохском районе. Планируется участие в церемонии открытия модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ихала.

В Петрозаводске стартует этап Кубка Мира по ездовому спорту, соревнования по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По земле Сампо".

В 12.00 в финно-угорской школе Петрозаводска состоится торжественная линейка, посвященная чествованию обучающихся, имеющих достижения на российском и международном уровнях.

В 14.30 в Лахденпохье на Рыночной площади начнется торжественное открытие первого этапа Чемпионата России, первого этапа Чемпионата СЗФО по автомобильному спорту – ралли "Карелия 2018".

В 16.00 в музее ИЗО откроется выставка "Мастера карельского искусства".