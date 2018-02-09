"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 10 февраля.

11.00 -во Дворце спорта "Koral" на ул.Пограничной, 50 состоится турнир по мини-футболу памяти В.Левшука.

12.10 – на территории республиканского спортивного центра "Курган" пройдут Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России-2018". Начало стартов в 10.00.

14.30 - в Национальном музее РК состоится диалог "Поморское кораблестроение".

15.00 - в Кондопоге откроется IX республиканский Фестиваль духовной музыки.

16.00 - в ДК "Машиностроитель" пройдет 1/4 финала КВН. Юниор-лига.

16.00 – в медиа-центре "Выход" на пр.Карла Маркса, 14 откроется выставка "Последний день лета: 31 августа в Петрозаводске и 21 сентября в Ла Рошели" в рамках мини-фестиваля "По-французски с карельским акцентом". Музыкальный перформанс "Piano France".

18.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет конкурс песни на французском языке с участием группы Лицея Жан-Доте и города Ла Рошель.

18.00 - в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э.Раутио на ул.Свердлова, 25 пройдет XII городской концерт учащихся детских школ искусств "Играют мальчики".

19.00 - в ДК "Машиностроитель" состоится 1/4 финала КВН. Высшая лига.