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Новости. Общество
19:00, 11 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 12 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет работать в Сегежском и Медвежьегорском районах.

В 10.30 в мэрии  Петрозаводска состоится пресс-конференция с презентацией программы международного фестиваля "Гиперборея – 2018".

В 12.30 в правительстве Карелии расскажут о  проведении этапа Кубка мира по ралли-рейдам "Россия – Северный Лес".

В 15.00 в администрации Петрозаводска состоится заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественная церемония награждения победителей городской конференции юных исследователей "Будущее Петрозаводска".

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