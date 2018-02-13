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Новости. Общество
20:00, 13 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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День Святого Валентина.

Международный день дарения книг. В библиотеках Петрозаводска пройдет Вторая общероссийская акция "Дарите книги с любовью".

С 9.00 до 14.00 – в Общеобразовательных организациях Карелии пройдет апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классе.

10.00 – в Минприроды Карелии на Андропова 2/24 состоится круглый стол, где подведут итоги года работы ведомства.

10.00 - в Национальной библиотеке РК пройдет XII научная конференция "Краеведческие чтения".

11.00 – в администрации главы Карелии на пр.Ленина, 19, в каб. 77 состоится брифинг: "О фестивале зимней рыбной ловли в Беломорске".

15.00 – на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдут городские соревнования по лыжным гонкам "Первый старт".

В рамках Дней Франции в Петрозаводске

19.00 – в концентре "Премьер" состоится показ французского кино "Молодая женщина".


20.30 – в клубе-ресторане "Бегемот" пройдет концерт квартета "La Fête" (Александр Милицкий (флейта), Фарида Хисмятова (фортепиано), Сергей Попов (контрабас), Алексей Никитин (ударные).

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