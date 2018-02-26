Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
20:00, 26 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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Глава Карелии Артур Парфенчиков завтра будет работать в Питкярантском районе.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска Ирина Мирошник отчитается о работе администрации перед депутатами.

В 10.00 в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В 10.00 в Петрозаводске состоится акция "Единый день сдачи ОГЭ родителями".

В 15.00 в мэрии Петрозаводска пройдет заседание общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

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