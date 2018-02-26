"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 27 февраля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков завтра будет работать в Питкярантском районе.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска Ирина Мирошник отчитается о работе администрации перед депутатами.

В 10.00 в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В 10.00 в Петрозаводске состоится акция "Единый день сдачи ОГЭ родителями".

В 15.00 в мэрии Петрозаводска пройдет заседание общественной комиссии по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".