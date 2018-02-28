"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 1 марта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в оглашении президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

В Петрозаводске откроется VII Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Конгресс продлится до 3 марта.

В 15.30 в Петрозаводске в спортзале Дома творчества детей и юношества состоится первенство по флорболу.