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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 2 марта.
В 10.00 Петрозаводский городской суд огласит приговор экс-директору музея-заповедника "Кижи" Андрею Нелидову.
В 12.00 в Национальном музее Карелии вручат государственные награды.
В 17.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет торжественное мероприятие, посвященное 90-летию литературно-художественного журнала Carelia.
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