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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 4 марта.
Во Дворце спорта "Koral " открываются межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Кижанка – 2018" (по отдельной программе).
В Сортавале завершатся V этап Кубка России, II этап Чемпионата СЗФО по автомобильному спорту – ралли – "Яккима 2018". Старт заездов назначен на 09.30.
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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
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