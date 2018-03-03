"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 4 марта.

Во Дворце спорта "Koral " открываются межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Кижанка – 2018" (по отдельной программе).

В Сортавале завершатся V этап Кубка России, II этап Чемпионата СЗФО по автомобильному спорту – ралли – "Яккима 2018". Старт заездов назначен на 09.30.