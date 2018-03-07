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2990
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Новости. Общество
20:00, 07 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 8 марта.

Международный женский день

10.00 – На лыжной трассе "Фонтаны" пройдет семейный лыжный забег "Мамина радость». Старт будет дан в 10.15, финиш ожидается в 10.45, после прогулка на развилку и 11.20 - пикник и награждение.

18.00 – в ресторане "Карелия" на наб.Гюллинга, 2 состоится XVI городской семейный Бал "Прикосновения Любви".

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