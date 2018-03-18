"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 19 марта.

10.00. Администрация Петрозаводского городского округа, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00. Турнирный зал СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26). Гран-при по шахматам. Соревнования будут проходить с 19 по 29 марта.

14.00. Соломенский лесозавод. Глава Карелии Артур Парфенчиков посетит Соломенский лесозавод. Там же состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством РК и Соломенским лесозаводом.

15.00. РСК "Курган". Первенство среди образовательных организаций по лыжным гонкам в эстафетах.

16.00. Центр национальных культур и народного творчества РК (пл. Ленина, 2). Открытие VI Республиканской детской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства "От прадедов до правнуков".

17.00. Администрация ПГО, Большой зал. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Петрозаводска в границах территории ПГО.

19.00. Городской центр молодёжи (пр.А.Невского, 55). Театральный диалог с Заслуженным артистом РК, актером театра драмы "Творческая мастерская" Юрием Максимовым.

С 19 по 23 марта в Детской библиотеке РК им.В.Ф. Морозова (пр. Ленина, 1) пройдет Неделя Детской книги "Книжная радуга".